Стали известны номинанты на «Золотой глобус»

На сайте американской кинопремии «Золотой глобус» опубликован список картин, которые претендуют на награду по итогам года.

В категории «лучший драматический фильм» за «Золотой глобус» поборются фильмы «Лунный свет», «Манчестер у моря», «Лев», «Любой ценой» и «По соображениям совести».

Среди лучших комедий года организаторы конкурса выбрали «Ла-ла-ленд», «Женщины ХХ века», «Дедпул», «Флоренс Фостер Дженкинс» и «Синг Стрит».

Помимо кино, премия вручается и за телевизионные работы.

На звание лучшего сериала года претендуют: «Мир дикого Запада», «Корона», «Игра престолов», «Очевидное», «Очень странные дела», «Атланта», «Темнеющие», «Это мы», «Моцарт в джунглях», «Костюмер», «Вице-президент», «Ночной администратор», «Однажды ночью» и «Американская история преступлений».

Церемония награждения победителей состоится в Лос-Анджелесе 8 января.