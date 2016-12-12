Голикова подтвердила исчерпание Резервного фонда в 2017 году

Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова заявила в интервью журналу «Огонек», что власти РФ исчерпают Резервный фонд в 2017 году. Интервью опубликовано на портале журнала.

По словам Голиковой, после исчерпания Резервного фонда правительство перейдет к использованию средств, которыми располагает Фонд национального благосостояния. Она отметила, что стоит считать позитивным тот факт, что в 2019 году бюджетных расходов будет уже меньше — 140 миллиардов рублей, тогда как в 2017 году эта сумма достигнет 1,8 триллиона рублей.

По мнению главы СП, российская экономика смогла адаптироваться к новым условиям, однако тенденция к экономическому росту или спаду окончательно не определилась, а динамика ВВП колеблется. «Но едва-едва заметные сдвиги в сторону последнего все же видны. Надеюсь, что 2017-й оправдает ожидания», — заявила Голикова.

В задачи же правительства глава СП включила создание нового резерва и поддержку автопрома, сельхозмашиностроения и других способствующих подъему экономики отраслей.

«Но средства изыскивать надо уже сейчас, потому что без таких резервов не будет возможности оперативно реагировать на ситуацию и обеспечить финансовую поддержку, начиная с начала года», — заключила она.