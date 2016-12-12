Гончаренко покинул ФК «Уфа»

Футбольный клуб «Уфа» официально попрощался со своим главным тренером Виктором Гончаренко. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте команды.

«В связи с переходом на другую работу по обоюдному согласию сторон футбольный клуб "Уфа" расторг трудовой контракт с главным тренером Виктором Гончаренко. Футбольный клуб «Уфа» благодарит Виктора Гончаренко за совместную работу и желает дальнейших успехов на тренерском поприще», — заявили спортсмены.

После своего ухода тренер,по данным журналистов, начнет работать со столичным клубом ЦСКА. Ранее данную информацию подтвердил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.