12 декабря 2016, 14:27
Виктор Гончаренко стал главным тренером ЦСКА
Новым главным тренером столичного футбольного клуба ЦСКА стал Виктор Гончаренко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Виктор Гончаренко назначен главным тренером ЦСКА!» - соответствующее сообщение размещено в твиттере клуба.
Добро пожаловать, Виктор Михайлович! https://t.co/0HG39hXphr #мыЦСКА pic.twitter.com/w2oCmnbZhc— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 12 декабря 2016 г.
Таким образом, Гончаренко придет на смену ушедшего на прошлой неделе в отставку Леонида Слуцкого.
Стоит отметить, что он уже работал в тренерском штабе ЦСКА в этом сезоне.
Ранее стало известно о том, что Гончаренко покинет футбольный клуб «Уфа», где он занимал пост главного тренера.
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