Виктор Гончаренко стал главным тренером ЦСКА

Новым главным тренером столичного футбольного клуба ЦСКА стал Виктор Гончаренко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Виктор Гончаренко назначен главным тренером ЦСКА!» - соответствующее сообщение размещено в твиттере клуба.

Таким образом, Гончаренко придет на смену ушедшего на прошлой неделе в отставку Леонида Слуцкого.

Стоит отметить, что он уже работал в тренерском штабе ЦСКА в этом сезоне.

Ранее стало известно о том, что Гончаренко покинет футбольный клуб «Уфа», где он занимал пост главного тренера.