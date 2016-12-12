Матвиенко подтвердила позицию России по наземной операции в Сирии

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала ситуацию с захватом боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГ сирийской Пальмиры. Также она подтвердила позицию России по наземной операции в Сирии, сообщает РИА Новости.

«Никакой речи об участии Российской Федерации, российских войск в наземной операции в Сирии не идет. Мы об этом изначально заявляли», — заявила спикер.

Она отметила, что российская военная авиация оказывают поддержку действиям правительственных войск Сирии.

При этом, по ее словам, «сейчас судьба Сирии решается в восточном Алеппо», а не в Пальмире.

По словам Матвиенко, дальнейшее продление гуманитарных пауз будет «создавать условия для перегруппировки боевиков» в этой стране.

11 декабря боевики ИГ вновь взяли Пальмиру под контроль, выбив оттуда правительственные войска. Ранее, в марте, Пальмира была освобождена от ИГ при поддержке ВКС РФ.