Суд арестовал на 14 суток ездока по газону МГУ

Никулинский суд Москвы арестовал на 14 суток Алексея Смагина — владельца автомобиля «Хаммер» — за езду по газонам возле здания МГУ. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Ранее сообщалось о том, что в столице задержана девушка, которая, предположительно, находилась за рулем внедорожника и ездила по заснеженным газонам вуза. Отмечалось, что, благодаря видеозаписи этого происшествия, опубликованной в интернете, сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность водителя.

После этой информации пользователь Instagram под ником dinarka070 написала пост о том, что может обратиться в суд с иском о клевете и возмещении морального ущерба.

В Управлении ГИБДД Москвы подчеркнули, что владелец вишневого «Хаммера» Смагин сам явился в полицию после того, как его пригласили для дачи показаний по факту происшествия.