Новый премьер Италии представил состав кабинета министров

Паоло Джентилони, начавший исполнять обязанности главы итальянского правительства, представил президенту страны Серджо Маттарелле список кандидатов в кабинет министров, передает РИА Новости со ссылкой на секретаря канцелярии президента Италии Уго Дзампетти.

В составе предполагаемого кабмина — многие министры из правительства предшественника Джентилони, Маттео Ренци.

В частности, свои посты сохранили министр экономики и финансов Пьер Карло Падоан, министр экономического развития Карло Календа, глава министерства обороны Роберта Пинотти и министр юстиции Андреа Орландо.

Внешнеполитическое ведомство Италии предлагается возглавить бывшему министру внутренних дел Анджелино Альфано, сменившему на этом посту самого Джентилони.

В свою очередь его кресло занял Марко Миннити, ранее курировавший итальянские спецслужбы.

Джентилони уточнил, что во вторник и среду соответственно перед обеими палатами парламента будет поставлен вопрос о доверии новому правительству. Церемония принесения присяги новых министров между тем состоялась в 22.00 мск в президентском Квиринальском дворце.