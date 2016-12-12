Япония заявила о готовности прекратить спор из-за островов с Россией

Премьер Японии Синдзо Абэ отметил, что страна готова завершить многолетний спор о принадлежности Курильских островов в рамках встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

«Я хочу пойти на переговоры в верхах, чтобы положить конец территориальной проблеме», — пояснил премьер.

Путин посетит префектуру Ямагути 15–16 декабря. Кроме того, в рамках своего визита президент побывает в Токио.

Ранее сообщалось, что в страну уже прибыла правительственная комиссия из РФ, которая начала готовить встречу на высшем уровне.