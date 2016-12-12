Суд отказался вернуть Навальному 500 тысяч рублей по приговору «Кировлеса»

Ленинский районный суд Кирова отказал основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному в возврате 500 тысяч рублей штрафа, выплаченных им по приговору о мошенничестве в компании «Кировлес», сообщила в твиттере пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

ЕСПЧ признал приговор по делу «Кировлеса» незаконным, и Верховный суд России в ноябре отменил приговор, направив дело на новое рассмотрение.

Аналогичное решение — отказать в возврате штрафа — суд принял и в отношении Петра Офицерова, который проходит как сообщник Навального.

Также по делу был осужден Вячеслав Опалев. Он заключил сделку со следствием и признал свою вину.