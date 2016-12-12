СМИ узнали о планах обложить налогом валокордин и корвалол

Вице-премьер российского правительства Александр Хлопонин поручил министерству финансов установить акцизы на спиртосодержащие лекарственные настойки, средства бытовой химии и косметику, передает РБК со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо Хлопонина.

По данным издания, вице-премьер отметил тенденцию к употреблению лекарственных настоек и косметических лосьонов населением вместо алкогольных напитков, которые поднялись в цене. В письме упоминаются спиртовые настойки шиповника и боярышника (в частности, «Бояра») и лосьон «Огуречный».

Хлопонин особо подчеркнул, что акциз не должен коснуться жизненно необходимых лекарств — но затронет валокордин и корвалол, которые, как следствие, подорожают.

В письме вице-премьер предложил Минфину взять за основу расчетов акцизную ставку в 500 рублей за литр чистого спирта. По подсчетам РБК, при таком раскладе корвалол может подорожать в полтора раза.

В настоящее время Налоговый кодекс не считает подакцизной продукцией спиртосодержащие лекарства, пищевую продукцию и косметику объемом менее 100 мл.