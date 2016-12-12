12 декабря 2016, 17:22
«Краснодар» и «Фенербахче» встретятся в плей-офф Лиги Европы
В Ньоне в Швейцарии прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, в результате которой, в частности, стали известны соперники российских клубов, передает «Российская газета».
Российская команда «Краснодар» встретится с турецкой «Фенербахче». Не исключается, что в связи с напряженной террористической обстановкой в Турции будут введены дополнительные меры безопасности.
Нашу страну также будут представлять еще две футбольные команды: «Зенит» и «Ростов».
«Зенит» проведет игру с «Андерлехт» (Бразилия), а «Ростов» сыграет с командой «Спарта» (Чехия).
Напомним, что матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 16 и 23 февраля 2017 года.
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