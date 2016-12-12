«Краснодар» и «Фенербахче» встретятся в плей-офф Лиги Европы

В Ньоне в Швейцарии прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы, в результате которой, в частности, стали известны соперники российских клубов, передает «Российская газета».

Российская команда «Краснодар» встретится с турецкой «Фенербахче». Не исключается, что в связи с напряженной террористической обстановкой в Турции будут введены дополнительные меры безопасности.

Нашу страну также будут представлять еще две футбольные команды: «Зенит» и «Ростов».

«Зенит» проведет игру с «Андерлехт» (Бразилия), а «Ростов» сыграет с командой «Спарта» (Чехия).

Напомним, что матчи 1/16 финала Лиги Европы состоятся 16 и 23 февраля 2017 года.