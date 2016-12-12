На выборах президента в Приднестровье победил спикер Верховного совета

На президентских выборах в Приднестровье, по предварительным данным, одерживает победу спикер Верховного совета непризнанной республики Вадим Красносельский. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили в ЦИК, Красносельский получил 62% голосов.

Основным соперником спикера был действующий президент Евгений Шевчук, он набрал 28%.

Выборы в непризнанной республике прошли 11 декабря. В них участвовали, помимо Шевчука и Красносельского, также депутат Верховного Совета Олег Хоржан, прокурор Александр Дели, директор Тираспольского филиала Одесской юридической академии Владимир Григорьев и безработная Ирина Василакий.