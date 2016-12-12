В Кремле распространили стыд от потери Пальмиры на весь цивилизованный мир

Захват сирийской Пальмиры боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) наносит урон имиджу всего цивилизованного человечества, а не России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

В конце марта Пальмира была отбита у ИГ при участии ВКС России. 11 декабря боевики вытеснили из города сирийские правительственные войска.

«Мы сожалеем, — отметил Песков, — что пока не получается полностью нейтрализовать такие активные наступательные действия» боевиков ИГ.

Отвечая на вопрос, является ли потеря Пальмиры уроном для репутации России, Песков заявил: «Пальмира это все-таки сирийский город. И это не Россия теряет Пальмиру».

«Здесь нужно, — добавил он, — корректно формулировать вопросы. Угроза потери Пальмиры — это урон для всего цивилизованного человечества, а не для России. Это урон для имиджа всего цивилизованного человечества, которое, будучи раздираемо противоречиями… не способствует налаживанию сотрудничества».

Он также обвинил США в нежелании сотрудничать по Сирии. «Такое сотрудничество позволило бы нам всем эффективно избегать подобных атак со стороны террористов», — отметил пресс-секретарь.

Вопрос журналистов о том, рассматривается ли возможность проведения наземной операции в Сирии российскими военными, Песков переадресовал в Минобороны.

«Все тактические вопросы нужно адресовать коллегам в министерство обороны», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).