Лавров рассказал о европейском «учебнике» по критике России

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров заявил, что Москва осведомлена о наличии в Европейском союзе письменного руководства по критическим антироссийским высказываниям, передает ТАСС.

По словам Лаврова, в этой инструкции сформулированы принципы, которым члены Евросоюза и кандидаты на вступление в него должны руководствоваться в своих публичных реакциях на те или иные действия России.

«Там записано, что абсолютным обязательством всех этих стран является произнести как мантру термины "аннексия Крыма", "оккупация Донбасса" и так далее. Очень похоже на то, что эта инструкция обязательна к исполнению», — сказал Лавров, общаясь с журналистами в ходе своего визита в сербскую столицу Белград.

Глава МИД России подчеркнул, что, несмотря на наличие конкретных указаний, «слепого подчинения» им в Европе уже не наблюдается, поскольку «немало стран в ЕС понимают всю абсурдность нынешней ситуации». Ее специфика, по словам Лаврова, заключается в том, что Евросоюз ставит «идеологизированные постулаты» выше интересов своих членов.

Также министр иностранных дел РФ прокомментировал энергетический диалог между Москвой и Брюсселем, который, по его словам пострадал от «политизированных подходов», обусловленных попыткой скрыть «абсолютную неспособность украинского руководства выполнить минские договоренности».