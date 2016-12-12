Роскомнадзор попробовал заблокировать localhost

Роскомнадзор 10 декабря предпринял попытку внести в реестр запрещенных сайтов IP-адрес 127.0.0.1 или localhost, который предназначен для обращения компьютера к самому себе вне зависимости от того, подключен он к интернету или нет. Об этом сообщает Роскомсвобода.

Таким образом сотрудники ведомства, видимо, пытались ограничить провайдерам, которые выполняют решение о блокировках, доступ к их собственным компьютерам.

Решение было вынесено в связи с блокировкой сайта karaoke-besplatno.ru.

Однако вскоре специалисты ведомства увидели ошибку и исключили IP-адрес из реестра на следующий день.

«Отсюда следует вывод, что внесение IP локалхоста в реестр запрещенных сайтов инициатива самих сотрудников Роскомнадзора, которые отвечают за обработку судебных решений», - отметили в Роскомсвободе.