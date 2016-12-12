Лукашенко разрешил белорусскому спецназу участвовать в КТО в РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, который дает право белорусскому спецназу участвовать в контртеррористических операциях (КТО) на территории Российской Федерации. Об этом пишет «Интерфакс».

«Одобрить прилагаемый проект соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об участии подразделений специального назначения в контртеррористических операциях, проводимых на территории Республики Беларусь или Российской Федерации», — сказано в документе.

Агентство отмечает, что текст соглашения не распространяется.

Комитет государственной безопасности, согласно указу, уполномочен на проведение переговоров по проекту соглашения. Он может также вносить в документ необходимые изменения и дополнения, которые не имеют принципиального значения.