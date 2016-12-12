Маруани вновь прилетел в Москву

Основатель французской музыкальной группы Space Дидье Маруани вновь прибыл в Москву, 13 декабря он отправится в полицию для «проведения процессуальных действий», сообщил РИА Новости юрист Игорь Трунов, представляющий интересы Маруани.

«Сейчас Маруани находится в Москве, полиция известила нас, что ждет нас во вторник для возвращения изъятых документов, а также проведения процессуальных действий», — сказал Трунов.

Он также передал слова следователя, который сообщил о начале доследственной проверки по заявлению Маруани и Трунова о нарушении авторских прав со стороны певца Филиппа Киркорова.

В ноябре Маруани подал иск в Мосгорсуд о взыскании с Киркорова 75 миллионов рублей за якобы имевший место плагиат. Иск не был принят, однако Маруани удалось, как он думал, договориться с Киркоровым о досудебном соглашении.

В отделении Сбербанка на Петровке он вместе с Труновым был задержан. Выяснилось, что переписку с ним вели пранкеры Лексус и Вован, а Киркоров обвинил французского музыканта в вымогательстве.

В итоге Трунова и Маруани отпустили, французский певец продолжил добиваться взыскания с Киркорова денег.