«Медиалогия» опубликовала рейтинг самых популярных котов 2016 года

«Медиалогия» опубликовала рейтинг котов, получивших наибольшую популярность в российских медиа в этом году. Всего было проанализировано более 35,5 тысяч изданий, сообщает The Kaliningrad-room.ru.

Лидером рейтинга стал кот из Британии по имени Ларри, которого взял из приюта бывший премьер-министр страны Дэвид Кэмерон, но после отставки премьера все равно животное осталось в резиденции на Даунинг-стрит.

На втором месте - кот главы Чечни Рамзана Кадырова, которого владелец объявлял в розыск. На третьем - питомец Джулиана Ассанжа, которого журналисты засняли в момент появления в окне посольства Эквадора.

В рейтинг попали также кот-актер Семен, кот, который устроил погром в аэропорту Шереметьево, животное, которое арестовали приставы в Перми за долги владельца, а также швейцар в Серпуховском музее.