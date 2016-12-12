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12 декабря 2016, 18:09
Владимир Мединский история России Никита Михалков

Мединский поддержал Михалкова в споре с «Ельцин Центром»

Владимир Мединский
Владимир Мединский
Фото: medinskiy.ru

Министр культуры России Владимир Мединский поддержал критику известного актера и режиссера Никиту Михалкова в адрес «Ельцин Центра», передает агентство РИА Новости.

«Получается, что тысячу лет многие поколения наших предков шли "не в ногу" и только один Ельцин "в ногу". Чего здесь больше – комизма или глупости? А с другой стороны, выходит, что первый президент России взялся ниоткуда, за его спиной нет истории России – ни великих триумфов, ни реальных трагедий?» — написал министр в статье, опубликованной на сайте «История России».

Мединский отметил, что такая позиция центра есть «инъекция разрушения национального самосознания», о которой и вел речь Михалков. «Разрушение – это не разные мнения о событиях нашей истории, пусть даже нелицеприятные. Разрушение – это сведение истории к примитивному лозунгу. Это вырывание из ее сложной логики целых кусков: кто-то вырывает советскую эпоху, кто-то имперскую, кто-то "киевскую", кто-то ельцинскую», — считает глава Минкультуры.

Он подчеркнул, что из-за желания отдельных личностей изменить историю страны в ход идут разные методы. «...не считается зазорным даже подставить (именно подставить!) глубокоуважаемую всеми, причем не в элитах – а в народе уважаемую! – Наину Иосифовну Ельцину: шепнуть ей, что, мол, "Михалков вашего мужа запретить хочет". Хорошо, что Михалков тактично пресек провокацию в зародыше», — резюмировал Мединский.

Напомним, что в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации России режиссер упрекнул «Ельцин Центр» в необъективной оценке истории России. Наина Ельцина назвала слова актера лживыми и подчеркнула, что Михалков ни разу не был в центре и не может судить о его деятельности.

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