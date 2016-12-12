Мединский высказал свою позицию по ситуации с «Ельцин-центром»

Глава российского Минкульта Владимир Мединский вслед за Никитой Михалковым решил высказаться по Ельцин-центру. И даже написал на этот счет целую статью - он вступился за режиссера, которого, по мнению министра, просто не так поняли, сообщает Telegram-канал Gorod Ekb.

В тексте Мединского говорится о видеоролике, его показывают экскурсантам перед посещением экспозиции музея. К ролику больше всего вопросов было и у режиссера.

«Увы, в "Ельцин-центре", представляя в злополучном видеофильме историю России как череду бессмыслицы и беспросветности,— подставляют и самого Ельцина»,— написал министр.

Мединский предположил, что кто-то решил намеренно стравить Михалкова и вдову Ельцина Наину Иосифовну.

В стане оппонентов Михалкова тоже прибыло — к ним присоединился вице-спикер Совета Федерации Николай Федоров, который выступил с открытым письмом в адрес режиссера.

«Получается, что руководство страны и президентская администрация, сами того не ведая, выступают в роли «пятой колонны», внедряя, как Вы выразились, "яд" в сознание юных сограждан. А Вам удалось их разоблачить? Не перестарались ли Вы, уважаемый Никита Сергеевич?», — задает вопрос Федоров.