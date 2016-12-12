Полиция задержала проехавшую по газонам МГУ девушку на «Хаммере»

В Москве задержана девушка, которая, как предполагается, за рулем внедорожника «Хаммер» вишневого цвета ездила по заснеженным газонам МГУ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее в сеть попало видео поездки на «Хаммере» по покрытым снегом газонам. Личность водителя установили благодаря этой видеозаписи.

Источник агентства сообщил, что водитель неоднократно нарушала правила дорожного движения, за что привлекалась к административной ответственности.

Ее обязали явиться в суд.