12 декабря 2016, 10:55
Полиция задержала проехавшую по газонам МГУ девушку на «Хаммере»
В Москве задержана девушка, которая, как предполагается, за рулем внедорожника «Хаммер» вишневого цвета ездила по заснеженным газонам МГУ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Ранее в сеть попало видео поездки на «Хаммере» по покрытым снегом газонам. Личность водителя установили благодаря этой видеозаписи.
Источник агентства сообщил, что водитель неоднократно нарушала правила дорожного движения, за что привлекалась к административной ответственности.
Ее обязали явиться в суд.
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