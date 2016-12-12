Мутко согласился претендовать на место в совете ФИФА

Вице-премьер российского правительства и президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко дал Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) положительный ответ на вопрос о выдвижении его кандидатуры в совет Международной федерации футбола (ФИФА), передает ТАСС.

«Я дал свое согласие УЕФА, что готов выдвигаться в совет ФИФА. Решение будет принято на конгрессе УЕФА в апреле в Хельсинки», — заявил Мутко.

Выборы в совет ФИФА, который был создан в 2016 году вместо исполкома той же организации, состоятся на конгрессе УЕФА в Хельсинки 5 апреля.

Между тем иностранные политики выразили беспокойство по поводу выдвижения кандидатуры Мутко в связи с публикацией второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агенства (WADA) под руководством Ричарда Макларена об участии Минспорта РФ в фальсификациях допинг-тестов — в частности, накануне и во время Олимпиады 2014 года.