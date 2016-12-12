Замдиректора «Ельцин Центра» подаст в суд на Михалкова

Представитель «Ельцин Центра» Елена Волкова рассказала о намерении заместителя исполнительного директора центра, историка Никиты Соколова подать в суд на известного российского актера и режиссера Никиту Михалкова за его высказывания об учреждении. Она подчеркнула, что Соколов обратится в суд как частное лицо, передает агентство РИА Новости.

«Как человек, как руководитель Вольного исторического общества он хочет осуществить свои права», — пояснила Волкова и отметила, что сам центр не намерен судиться с Михалковым.

Она сообщила, что Соколов считает клеветой слова режиссера о желании историка «реабилитировать власовцев». «Михалков в открытом письме в ответ Наине Иосифовне (Ельциной) говорит, что Соколов хочет реабилитировать власовцев, хотя фактически этого не было сказано», — уточнила представитель центра.

Напомним, что ранее в ходе парламентских слушаний в Совете Федерации России Михалков упрекнул «Ельцин Центр» в необъективной оценке российской истории. В свою очередь, Ельцина назвала слова актера лживыми.