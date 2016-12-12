Бывшие сотрудники «Справедливой России» пожаловались на долги по зарплате

Экс-сотрудники Центров защиты прав граждан, созданных «Справедливой Россией», направили коллективную жалобу в Генпрокуратуру РФ Юрию Чайке на миллионные долги по зарплате. Об этом пишет РБК со ссылкой на текст жалобы и работников Центров из нескольких регионов страны.

«Работодатель политическая партия "Справедливая Россия" не выполнил и не выполняет свои обязанности работодателя. На сегодняшний день нам известно более чем о тысяче наших коллег, права которых нарушены или могут быть нарушены действиями руководства политической партии "Справедливая Россия" и ее правозащитных центров», — говорится в заявлении.

Генпрокуротуру просят проверить начальство справедливороссов на соблюдение трудового законодательства, а также требуют выплаты зарплат. После прекращения деятельности работникам не выплатили зарплату за сентябрь, а в некоторых регионах – еще и за август. Речь идет примерно о 50 млн рублей.

Руководство «Справедливой России» подтвердило наличие задолженности и пообещало погасить ее до конца текущего года.

«Задолженность есть. И мы знаем о готовящемся обращении. И мы предпринимаем все, чтобы ее погасить до Нового года», — заверил первый заместитель руководителя фракции Александр Бурков. Он также отметил, что сумма долга «явно меньше» 50 млн рублей.

Бывшие сотрудники отметили, что пытались решить вопрос с начальством ранее, однако их жалоба была проигнорирована.