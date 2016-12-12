Чиновники Кремля продолжат ходить на заседания в Госдуму

В заседаниях Госдумы РФ продолжают участвовать сотрудники управления внутренней политики (УВП). Количество чиновников сократилось, однако никакого запрета на их присутствие нет, передают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

«Ничего не поменялось. Все как было прежде, так и остается, то есть никаких запретов нет», – сообщил федеральный чиновник.

Зампред Госдумы Сергей Неверов пояснил, что руководство палаты выступало за то, чтобы в работе совета Думы участвовали только те, кто должен присутствовать согласно регламенту.

«Не было задачи отсечь сотрудников УВП. Просто сейчас их приходит не пять, а два-три», – подтверждает еще один собеседник агентства.

Напомним, что ранее агентство «Дождь» сообщило, что спикер Государственной думы Вячеслав Володин решил сократить на четверть количество участвующих на заседаниях совета Думы с 80 до 60 человек.