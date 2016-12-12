Россия назвала сумму переплаты Украины за газ из Европы

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Украина переплатила во втором полугодии этого года за газ из Европы около 70 млн долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Цена (для Украины на российский газ) сегодня, которая складывается по контракту, по формуле, она ниже цен, которые формируются сегодня на спотовых рынках, на хабах, на биржах примерно на $20-30 и поэтому, конечно, украинская сторона заинтересована с экономической точки зрения в том, чтобы сегодня покупать газ у «Газпрома». Это просто выгоднее, потому что цена дешевле», — отметил он.

Ранее Новак заявил о готовности Киева закупить у Москвы 1,5-4 млрд кубометров газа на протяжении нынешней зимы. Он назвал переговоры по поставкам топлива «конструктивными и довольно обстоятельными».