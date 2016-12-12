В Совете Федерации прояснили статус российского спецназа в Сирии

Российский спецназ, находящийся в Сирии, не попадает под закон о применении Вооруженных сил России за рубежом, их действия не являются наземной операцией, сообщил «Интерфаксу» сенатор Виктор Озеров, возглавляющий комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

«Силы специальных операций — это ребята, которые заточены на уничтожение. Это не войсковая операция, это специальная операция. Для этого даже не надо задействовать закон об использовании Вооруженных сил. Здесь закон о противодействии терроризму», — пояснил парламентарий.

Накануне на телеканале «Россия 1» вышел репортаж (на записи с 46:08), в котором рассказывалось о том, что российский спецназ проводит в Сирии операции по уничтожению главарей боевиков и смертников, а также указывает ВКС координаты для авиаударов.

Сегодня спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что «никакой речи об участии Российской Федерации, российских войск в наземной операции в Сирии не идет. Мы об этом изначально заявляли».