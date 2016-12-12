Советник Трампа рассказал о его планах на отношения с Россией

Советник избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж заявил о преждевременности разговоров по поводу возможного снятия антироссийких санкций, передает «Интерфакс». Такое заявление Пейдж сделал в ходе пресс-конференции, которая состоялась сегодня, 12 декабря, в Москве.

По словам советника Трампа, будущий президент США «с оптимизмом» рассматривает перспективы российско-американских отношений, для нормализации которых Вашингтон должен «быть честным партнером и перестать бороться за сферы влияния».

«Чем меньше мы будем уделять внимания проблемам безопасности, если мы сконцентрируемся на вопросах экономики, тем скорее мы сможем достичь успехов», — пояснил Пейдж.

Напомним, несколько дней назад источники в европейских дипломатических кругах сообщили о намерении Евросоюза продлить санкции в отношении РФ еще на полгода.