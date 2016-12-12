Арендаторы жилья столкнулись со сложностями парковки в столице

В ноябре 2016 года жители центра Москвы начали сталкиваться с проблемами при получении резидентных разрешений на парковку, пишет «Коммерсантъ».

Парковочное разрешение, согласно городским законам, могут оформить собственники квартиры, те, кто в ней зарегистрирован, а также те, кто официально снимает жилье.

По словам одного из жителей Басманного района Алексея Макеева, он несколько лет арендует квартиру, и ранее получить разрешение можно было без особых хлопот. Теперь же в МФЦ требуют договор найма на срок более года, зарегистрированный в Росреестре.

В самом Росреестре в 2016 году было зарегистрировано лишь 30 таких договоров. При регистрации взимается госпошлина 2 тысячи рублей, кроме того, договор должен соответствовать ряду требований. Например, документ, должен быть прошит.

В компании «Администратор московского парковочного пространства» сообщили, что в 2016 году там было рассмотрено 69,1 тысячи запросов на разрешения парковаться резидентам.

По словам эксперта, с которым пообщалась газета, большая часть квартир в зоне Садового кольца сдается в аренду. Таким образом, проблемы с получением парковочных разрешений могут коснуться значительного числа жителей.