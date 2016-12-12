Украина потребовала от Польши объясниться из-за лозунгов на акции националистов

Посольство Украины в Польше заявило, что требует от страны объяснений антиукраинских высказываний, которые прозвучали во время марша польских националистов в городе Перемышле в 7 км от границы с Украиной. Об этом сообщает «112 Украина».

Акция проходила 10 декабря. Один из участников марша, в котором принимали участие «орлята перемышльские и львовские», в момент, когда колонна шла мимо здания украинского народного центра, выкрикнул «Смерть украинцам!», и его слова поддержали хором.

Как отметил украинский посол в Варшаве Андрей Дещица, теперь дипломаты ожидают официального ответа от мэрии Перемышля, а также местной полиции в связи с этим инцидентом.