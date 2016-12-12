«Левада» заявила о росте предпочитающих личное благополучие россиян

Согласно новому опросу «Левада-центра», за последний год выросло число россиян, предпочитающих личное благополучие патриотической риторике. Об этом пишет РБК.

Вместо того, чтобы выбрать вариант России, в которой они хотели бы жить, россияне заявили, что им «важно лишь, насколько хорошо буду жить я и моя семья». Таким образом, 33% опрошенных заявили, что собственное материальное благополучие им важнее государственного строя, хотя год назад такое мнение выразили 27%, а в марте 2014 года - 22%.

Если в 2014 году Россию считали государством с «совершенно особым устройством и особым путем развития» 21% россиян, а в ноябре 2015 года — уже 24%, то спустя год этот показатель равен всего 16%. Однако при этом РФ считают страной «с рыночной экономикой, демократическим устройством, соблюдением прав человека, подобным странам Запада, но со своим собственным укладом» 33% респондентов.

Говоря об «особом российском пути», 29% опрошенных подразумевали экономическое развитие страны, где власти больше заботятся о населении, чем об интересах «хозяев жизни», хотя еще год назад так думали 20%. Несоответствие ценностей РФ и Запада увидели всего 10% респондентов против 20% в 2015 году.

64% респондентов заявили, что параметры великой державы определяются высоким благосостоянием граждан, в также за полгода резко выросло число тех, кто считает, что это понятие подразумевает экономический и промышленный потенциал страны - с 39 до 58%. И все меньше россиян связывают с понятием величия державы «героическое прошлое» и «масштабы и просторы страны» - 10% против 24 и 21% в мае.

Однако 50% россиян заявили, что великой державой страну делает «военная мощь и ракетно-ядерное оружие».

В целом, великой державой Россию назвали 64% респондентов.