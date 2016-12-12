Глава ЛНР рассказал о встрече с Савченко

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий рассказал, что у него прошла встреча с депутатом Верховной Рады Украины Надеждой Савченко по поводу обмена пленными. С таким заявлением он выступил во время открытого аппаратного совещания Совета министров ЛНР, передает РИА Новости.

Плотницкий подтвердил участие во встрече главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко. «Это надо воспринимать правильно, надо понимать, что весь этот процесс идет в рамках минских переговоров. Основной темой наших разговоров был обмен пленными по формуле "всех на всех", и те вопросы, которые связаны с этой темой», — пояснил он.

Плотницкий выразил уверенность в пользе от прошедшей встречи. «Решение этого вопроса, думаю, в ближайшее время… будет закреплено на государственном уровне, и большинство своих людей мы обратно заберем», — подытожил он.

Ранее о возможной встрече Савченко с Плотницким и Захарченко в Минске сообщали украинские СМИ. По их данным, переговоры могли помочь организовать белорусские и российские дипломаты,а также ФСБ.