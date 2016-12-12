Бастрыкин предложил до суда арестовывать счета подозреваемых

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с предложением наделить СКР правом досудебного ареста счетов подозреваемых. Об этом он рассказал в интервью «Российской газете».

«Целесообразно предусмотреть в УПК РФ изменения, предоставляющие возможность следователю с согласия руководителя следственного органа до получения решения суда о наложении ареста блокировать счета подозреваемых, обвиняемых и их близких родственников сроком на 30 суток», — считает руководитель СКР.

По словам Бастрыкина, такой срок необходим для сбора доказательств и обращения в суд с ходатайством об аресте имущества.

Сейчас же, посетовал Бастрыкин, имущество может арестовать только суд, а подозреваемый за время следствия может передать его третьим лицам, включая близких родственников.