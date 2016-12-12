Образец плесени из лаборатории Флеминга продан на аукционе

Аукционный дом Bonhams провел в Нью-Йорке распродажу предметов, связанных с историей науки и технологии. Наибольшее внимание публики привлек один из лотов – образец плесени из лаборатории первооткрывателя пенициллина Александра Флеминга.

Началом новой эры в истории медицины можно считать 1928 год, когда английский ученый Александр Флеминг обнаружил, что в чашке Петри с культурой золотистого стафилококка, которую он исследовал, появилась плесень. Когда ученый взглянул внимательнее, он увидел, что колонии стафилококков вокруг плесени погибли. Это наблюдение привело к открытию первого антибиотика пенициллина, выделяемого плесневыми грибками из рода Penicillium. Чашку Петри, с которой все началось, Флеминг хранил у себя дома до самой смерти.

Теперь пожелавший сохранить инкогнито покупатель приобрел принадлежавший образец плесени за 46 250 долларов. Также на аукционе были проданы другие интересные предметы. Одно из личных писем Чарльза Дарвина ушло за 93 750 долларов, книга «Происхождение видов» с автографом автора – за 125 000 долларов, а немецкая шифровальная машина «Энигма» времен Второй мировой войны – за 463 500 долларов.