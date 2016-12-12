В США замечен второй дикий ягуар

Весьма вероятно, что живущий в Аризоне ягуар, которого считали единственным диким ягуаром на территории США, больше не одинок. В том же штате, в лесистых горах Уачука, замечен другой экземпляр ягуара, также самец.

Первый современный ягуар нелегально проник на территорию США из Мексики в 2013 году. Хотя видели его крайне редко, он стал местной знаменитостью. Аризонские школьники дали ему прозвище Эль-Хефе, в честь ягуара даже назвали сорт пива. В начале этого года его впервые удалось снять на видео. Возможно, теперь численность американских ягуаров удвоилась. По крайней мере, свидетели утверждают, что они видели ягуара, и высока вероятность, что это был не Эль-Хефе. Работники Центра биоразнообразия Аризоны намерены проверить эту информацию. Они уже сожалеют, что увиденный в горах Уачука ягуар не оказался самкой, так что пока не шансов на размножение диких ягуаров в США. Последняя на территории страны самка дикого ягуара была застрелена в 1963 году человеком, по ошибке принявшим ее за рысь.

Когда-то ягуары были широко распространены в южной части Соединенных Штатов. Но массовое переселение фермеров на запад, рост населенных пунктов, полей и пастбищ привели к тому, что этот вид стал редким. С середины XX века наблюдались лишь единичные животные.