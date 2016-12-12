Премьер Израиля раскрыл договоренности с Путиным по Сирии

Премьер-министр правительства Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил об устной договоренности между ним и президентом России Владимиром Путиным по поводу сирийского конфликта. По словам Нетаньяху, Израиль согласился не вторгаться на территорию Сирии, а Путин — с правом Израиля на самооборону. Об этом сообщает CBS News.

«В тот момент, когда Путин решил отправить свои вооруженные силы в Сирию, я приехал поговорить с ним. Я сказал: "Смотрите, вот что я сделаю. Я не буду вторгаться в Сирию. Но, в то же время, если Сирия попытается напасть на нас, если Иран попытается использовать Сирию, чтобы атаковать нас, мы это пресечем», — сообщил Нетаньяху.

«Он сказал: "Я согласен". Так что мы координируем действия наших военных, потому что никто не хочет непреднамеренного российского-израильского конфликта», — добавил премьер.

Нетаньяху весной и летом дважды прилетал в Москву, где встречался с Путиным.