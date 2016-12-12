«Пятница» подала в суд на комментаторов скандала с «Ревизорро»

Представители телеканала «Пятница» заявили о подаче иска о защите репутации к 20 пользователям Facebook за их комментарии по поводу ведущей программы «Ревизорро» Елены Летучей, пишут «Ведомости».

Представитель «Пятницы» Наталья Абрамочкина перечислила имена четверых ответчиков по иску — Михаила Миронова, Артура Пейсахова, Илью Вытяжнова и Жанну Нестерову. Миронов, в частности, называл съемочную группу «Ревизорро» провокаторами и вымогателями, которых призывал сжечь.

На канале сочли, что дискуссии в социальной сети вокруг «Ревизорро», ведущиеся в грубых и оскорбительных тонах, порочат его репутацию. Генеральный директор «Пятницы» Николай Картозия заявил, что пользователи интернета должны осознать правовой статус своих деяний. «Нельзя безнаказанно публично писать, что мы берем взятки. Нельзя безнаказанно угрожать Летучей, обещать отрезать ей голову и выпустить кишки», — возмутился он.

Абрамочкина уточнила, что материальных претензий в рамках иска телеканал к пользователям Facebook не предъявляет, исковое требование заключается в удалении комментариев и опровержении изложенных в них сведений.

За время существования телепрограммы «Ревизорро» вокруг нее возникало немало скандалов, но самым громким стал недавний — возникший в ходе съемки очередного выпуска в московском ресторане «Одесса-мама». Его сотрудники заперли Летучую в морозилке и вылили на нее ведро воды. Комментируя случившееся, многие пользователи соцсетей встали на сторону персонала заведения.