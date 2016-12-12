S&P решило пересмотреть рейтинг «Росгосстраха»

Рейтинговое агентство Standard & Poor's приняло решение пересмотреть долгосрочные рейтинги «Росгосстраха» в иностранной и национальной валютах. Об этом говорится на сайте агентства.

Текущий рейтинг в рублях остался прежним «B+», однако прогноз пересмотрен до негативного.

На прошлой неделе стало известно о переговорах по продаже «Росгосстраха» «одному из крупнейших российских частных банков».