12 декабря 2016, 17:35
S&P решило пересмотреть рейтинг «Росгосстраха»
Рейтинговое агентство Standard & Poor's приняло решение пересмотреть долгосрочные рейтинги «Росгосстраха» в иностранной и национальной валютах. Об этом говорится на сайте агентства.
Текущий рейтинг в рублях остался прежним «B+», однако прогноз пересмотрен до негативного.
На прошлой неделе стало известно о переговорах по продаже «Росгосстраха» «одному из крупнейших российских частных банков».
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