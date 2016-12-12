Россия обещала подарить Сербии военные самолеты

Глава сербского внешнеполитического ведомства Ивица Дачич заявил, что в ходе визита в Россию 21 декабря премьер-министр страны Александр Вучич решит вопрос о безвозмездном предоставлении Москвой Белграду военной техники, передает ТАСС.

«Это не купля-продажа. Сербия не покупает вооружение, Россия дарит вооружение и оборудование. Речь идет о летательных аппаратах и некоторых средствах, связанных с некоторым другими родами войск», — уточнил сербский дипломат.

По его словам, Москва и Белград являются стратегическими партнерами, поэтому «никто не должен думать, что может напасть на Сербию или поставить под угрозу Республику Сербскую без соответствующей реакции из России».

Комментируя свои взаимоотношения с российским коллегой Сергеем Лавровым, Дачич сказал журналистам, что они «чистые, честные и кристально ясные».

Ранее глава МИД Сербии заверил, что Белград никогда не будет проводить антироссийскую политику.