Савченко сообщила детали переговоров с лидерами ДНР и ЛНР

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко подтвердила, что встречалась в Минске с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Да, состоялась встреча в минском формате, трехстороннем, в присутствии российской стороны и присутствием Захарченко и Плотницкого от ДНР и ЛНР. Встреча была направлена на то, чтобы усилить "минский формат" и сделать его более действенным в ближайшее время», — сообщила Савченко журналистам.

Она также сообщила, что ездила в Минск с обычным, а не дипломатическим паспортом.

Ранее о визите Савченко в Минск рассказал Игорь Плотницкий.