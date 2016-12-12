Пьяная сотрудница полиции сбила насмерть двух человек в Серпухове

Два человека погибли в результате ДТП с участием сотрудницы полиции в Серпуховском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба областной полиции.

Авария произошла в воскресенье 11 декабря на улице 2-я Московская в Серпухове. Сотрудница полиции была за рулем своей машины в неслужебное время. Она совершила наезд на мужчину и женщину, которые погибли на месте. Сотрудница была задержана на 48 часов. Было установлено, что она находилась под воздействием алкоголя.

По факту происшествия назначена служебная проверка. Сотрудница будет уволена со службы, а ее руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Следственным отделом СКР по Серпухову возбуждено уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении 31-летней подозреваемой меры пресечения.

По предварительным данным, женщина выехала на встречную полосу, совершая обгон, и не заметила идущих пешеходов, либо не успела вовремя остановить автомобиль, передает сайт 360. Сообщается, что на погибших была одежда со светоотражающими элементами.