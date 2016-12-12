Мемория. Владимир Шаинский

12 декабря 1925 года родился композитор Владимир Шаинский

Личное дело

Владимир Яковлевич Шаинский (91 год) родился в Киеве. Его отец Яков Борисович был инженером-химиком, мать Ита Менделевна — биологом.

С девяти лет учился в музыкальной студии при Киевском дворце пионеров, а через год был принят в музыкальную школу-десятилетку при Киевской консерватории, причем сразу в четвертый класс. Занимался по классу скрипки, выступал на концертах, педагоги предсказывали ему будущее скрипача-солиста. С началом войны учебу пришлось прервать, семья эвакуировалась в Ташкент. Там Шаинский продолжил обучение в консерватории. В декабре 1942 года, когда ему исполнилось семнадцать, музыкант получил повестку в армию. До конца 1943 года он обучался в школе военных радистов — корректировщиков огня. Участвуя в армейской самодеятельности, сочинил свою первую песню — «Песню военных связистов» на стихи сослуживца:

В небе облако клубится,

Даль прозрачная ясна,

И невидимою птицей

Мчится радиоволна.

Окончив школу радистов, Шаинский поступил в полковой духовой оркестр. Вместе с несколькими участниками оркестра вошел в эстрадный ансамбль, в котором исполнял партию скрипки. Музыканты ансамбля выступали в воинских частях и офицерских клубах. Шаинский также занимался оркестровкой, перекладывая популярные мелодии для духового и эстрадного оркестров.

После войны, в 1945 году молодой музыкант поступил на оркестровый факультет Московской консерватории. Окончив ее в 1949 году, три года был скрипачом в оркестре Леонида Утесова. С 1952 по 1954 годы работал в музыкальной школе, преподавал игру на скрипке.

С 1954 года был оркестровщиком и композитором в эстрадных оркестрах. В 1956—1962 годах работал в оркестре Центрального дома культуры железнодорожников под управлением Дмитрия Покрасса.

С конца 1940-х писал песни, которые входили в репертуар оркестров Леонида Утесова и Эдди Рознера, исполнителей Гелены Великановой, Владимира Трошина и других. В 1960-х вместе с поэтом Михаилом Таничем Шаинский создал ряд популярных армейских произведений, среди которых: «Идет солдат по городу», «Не плачь, девчонка», «Шло письмо».

В 1962 году Шаинский поступил на композиторский факультет Бакинской консерватории, в 1965 году получил диплом. В 1966 году был принят в Союз композиторов.

«После окончания консерватории, — рассказывал Шаинский, — я хотел работать в области серьезной симфонической музыки. Но вышло так, что успех первых лирических песен определил мою судьбу».

В том же 1966 году на радио прозвучали песни Шаинского в исполнении Аллы Пугачевой «Как бы мне влюбиться» и «Не спорь со мной». Они и принесли композитору первую известность.

В 1970-х Шаинский стал одним из самых узнаваемых композиторов в стране. Его песни исполняли Анна Герман, Муслим Магомаев, Лев Лещенко, Алла Пугачева, Эдуард Хиль и другие артисты.

Параллельно, с середины 1960-х сочинял песни для детей, которые и принесли ему наибольшую популярность. Шаинский — автор музыки песен из таких мультфильмов как «Чебурашка», «Крошка енот», «Шапокляк», «Трям, здравствуйте!», «Веселая карусель».

Ему принадлежит авторство и ряда мюзиклов: «Аз, Буки, Веди» (1975), «Путешествие Нильса» (1984), «Джельсомино и пираты» (1988), «По сказкам и континентам» (1989), «Жених для приданного» (1994).

Также Шаинский написал мелодии ко многим художественным фильмам. Среди них «Анискин и Фантомас», «И снова Анискин», «Финист, ясный сокол», «Завтрак на траве». В 1974 году был принят в Союз кинематографистов.

В 2000 году Шаинский уехал в Израиль, где получил гражданство, в 2004-м переехал в США, имеет там вид на жительство. Написал музыку к нескольким бродвейским постановкам. С 2013 года постоянно живет в Сан-Диего (Калифорния).

Чем знаменит

На слете КСП, 1974 Фото Александра Труфанова

Известный эстрадный и детский композитор, сочинивший музыку к песням «Антошка», «Голубой вагон», «Песня Чебурашки», «Крейсер "Аврора"», «Песенка мамонтенка», «Радионяня», «Чему учат в школе», «Чунга-Чанга» и многим другим. Автор музыки к художественным фильмам, среди которых «Анискин и Фантомас», «И снова Анискин», «Школьный вальс», «4:0 в пользу Танечки», «Завтрак на траве», «Удивительные приключения Дениса Кораблева».

Шаинский рассказывал: «Мой композиторский путь в детскую песню трудный и в то же время радостный. Трудный потому, что совсем нелегко написать песню, которую примут и подхватят дети. А радостный потому, что нет большего счастья для автора, чем слышать и видеть, как его песни поются детьми».

О чем надо знать

Владимир Шаинский женат вторым браком. Первая супруга, Наталья, была моложе композитора на 25 лет. С нынешней женой, Светланой, разница в возрасте составляет 41 год. Они поженились, когда Светлане — тогда бухгалтеру в Союзе композиторов — было всего 17 лет. Пара вместе уже 33 года.

Сын Шаинского от первого брака Иосиф (родился в 1971 году) занимается бизнесом в Израиле.

Во втором браке у композитора появились на свет сын Вячеслав (1987) — звукорежиссер, преподаватель в школе DJ Грува. И дочь Анна (1991) — дизайнер в Кремниевой долине.

Прямая речь

Об эстраде и Утесове: «Работа с Утесовым оказала огромное влияние на мои песни. Утесов помог мне понять, почувствовать сердцем законы эстрады, понять, как нелегко добиться настоящего контакта с аудиторией, который напоминает мне очень тоненькую нить накала, и стоит на какие-то доли секунды прекратить "подавать ток", идущий из сердца артиста, аудитория мгновенно становится равнодушной. Это я очень хорошо почувствовал за время работы в оркестре Леонида Осиповича».

О событиях на Украине («Комсомольская правда», декабрь 2015): «Многое очень тяжело переносить, ведь я родился в Киеве, а большую часть жизни прожил в Москве. И жена старается, чтобы я больше не новости смотрел, а программы о животных и природе. Я нахожусь далеко, поэтому невозможно поверить в то, что война между братскими народами происходит в реальной жизни. Хочется заснуть, проснуться и понять, что все это был страшный сон».

Об исчезновении детских песен (там же): «Появляются дети, которые могут гениально петь, но раньше дети пели детские песни, сейчас же их красят, одевают как взрослых и заставляют петь взрослые песни, которые им совершенно не подходят… Начиная с 90-х годов оказалось, что детские композиторы не нужны. Поэты, которые писали для детей, переставали это делать. Например, Михаил Танич стал писать блатные песни для "Лесоповала". Это его выбор... Сейчас нет хороших текстов для песен и никому это не нужно. Хотя и сегодняшние дети любят те старые песни, растут на них. Не раз слышал, как рассказывают, что ребенок требует включить ему "Улыбку" или "Чунга-Чанга". Детей не обманешь, они чувствуют хорошие песни».

О тоске по родине (там же): «Очень хотелось бы вернуться. Люблю российских зрителей, слушателей. Иногда просыпаюсь среди ночи с вопросом: "Я где, в России?" Но вижу пальмы и кипарисы, и понимаю, что это сон...»

5 фактов о Владимире Шаинском

Композитор написал более 400 песен, большинство из которых вошли в золотой фонд российской эстрады.

В 1999 году сыграл небольшую роль в комедии «8 1/2 долларов», в 2000 году — в фильме «ДМБ», в 2001—2003 годах — самого себя в сериале «Кышкин дом».

Владимир Шаинский является народным артистом РСФСР (1986), лауреатом Государственной премии СССР и премии Ленинского комсомола, лауреатом ряда песенных конкурсов, в том числе фестиваля «Песня года».

Награжден орденами Дружбы (1996), Почета (2002), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005), медалью «За победу над Германией» (1945).

В 2008 году у Шаинского во время медобследования был обнаружен рак, болезнь удалось вылечить. В 2015 году он перенес серьезную операцию. Оба раза лечился в США, на лечение пошли значительные средства.

Материалы о Владимире Шаинском:

Биография в Википедии

Биографическая справка на сайте «Узнай все»

Статья на РИА Новости

И. Кошмина «Владимир Шаинский и его песни»