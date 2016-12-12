В ЕС открестились от обсуждения санкций против РФ из-за Сирии

Евросоюз не обсуждает введение санкций в отношении России из-за ее действий в Сирии, сообщила представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, передает ТАСС.

«Нет, мы не обсуждали санкции против России. Ни одна страна ЕС этого не предлагала», — сказала дипломат журналистам по итогам заседания министров иностранных дел ЕС.

На прошлой неделе лидеры Канады, Великобритании, Германии, Франции и Италии приняли совместное заявление, в котором выразили готовность «рассмотреть дополнительные ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, которые действуют в интересах или от имени сирийского режима».