Из Кремля уволен куратор Госдумы и Совфеда

С сегодняшнего дня в администрации президента России не работает замначальника управления по внутренней политике Сергей Смирнов, курировавший взаимодействие с Госдумой и Советом Федерации. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, распоряжение об увольнении чиновника подписал глава администрации президента Антон Вайно.

Смирнов был назначен на этот пост в конце сентября и находился на испытательном сроке. На днях этот срок заканчивался.

До назначения в администрацию Смирнов руководил аппаратом Общественной палаты.