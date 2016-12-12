Источник в США сообщил об отказе России приостановить огонь в Алеппо

Американские и российские дипломаты на выходных провели переговоры в Женеве, в ходе которых США предлагали немедленно прекратить боевые действия в сирийском Алеппо для вывода из города населения.

Россия отвергла это предложение, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

Силы вооруженной сирийской оппозиции удерживали Алеппо с 2012 года, к 12 декабря 2016 года город почти полностью (на 98%) контролируют сирийские правительственные силы.