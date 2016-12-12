Татфондбанк ограничил снятие наличных и выдачу вкладов

Казанский Татфондбанк, входящий в российский топ-50 по размеру активов, ввел ограничения на выдачу наличных в банкоматах и вкладов физлицам. Об этом сообщает «Интерфакс».

Корреспондент агентства, побывавший в одном из отделений банка в Казани, передает, что в офисе банка наблюдается скопление клиентов.

В колл-центре банка сообщили, что клиенты могут снять не более 15 тысяч рублей в сутки — без разницы, через банкомат или через кассу.

В самом отделении заявили, что при снятии наличных в банкоматах действует 1 тысяча рублей на человека, через кассу — 10 тысяч рублей.

Также, по словам сотрудницы банка, по предварительной записи, можно получить 50 тысяч рублей.

Ранее «Коммерсантъ» писал, что 7 декабря комитет ЦБ по банковскому надзору обсуждал план финансового оздоровления Татфондбанка. Сообщалось, что у банка сложности с проведением платежей.