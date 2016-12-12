Журнал The New Times исчезнет из розничных сетей

Российский журнал The New Times решил уйти из розничных сетей для снижения издержек. Об этом в письме к читателям сообщила главный редактор издания Евгения Альбац.

«После ликвидации киосков в самых людных местах [Москвы], в том числе в переходах, в метро и у метро, сети распространения резко подняли цены за все: за доставить, за выложить, за продать. А мы, соответственно, несем убытки, которые в нынешней ситуации позволить себе больше не можем», — объяснила она такое решение.

Главред отметила, что бумажную версию журнала еще какое-то время можно будет приобрести в вокзальных киосках и в аэропортах.

Также журнал будет доступен по подписке.