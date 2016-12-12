Российская ОС осталась без шрифта Times New Roman из-за санкций

Разработчик российской операционной системы Astra Linux — «НПО РусБИТех» — не смог включить в нее популярные шрифты, в том числе Times New Roman. Как рассказал «Коммерсанту», директор центра «НПО РусБИТех» Юрий Соснин, американская компания Monotype Imaging, которой принадлежат права на шрифты Arial, Times New Roman, Verdana, Tahoma и другие, отказалась подписывать договор из-за того, что российский разработчик сотрудничает с Минобороны.

Поводом для применения санкций стало упоминание участия «НПО РусБИТех» в работе российского авиасалона МАКС.

В итоге компания совместно с фирмой «Паратайп» разработала аналоги Times New Roman — шрифты PT Astra Sans и PT Astra Serif.

При этом, как сообщил Соснин, в большинстве нормативных документов госорганов есть требование использовать Times New Roman как стандартный шрифт документооборота в России. По его мнению, никто не задумывался о приобретении отдельной лицензии на этот шрифт из-за широкого распространения Windows, в состав которой Times New Roman уже включен.