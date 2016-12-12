Путин рассказал о жесткой конкуренции на рынке вооружений

Российский президент Владимир Путин, выступая на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества (ВТС) с иностранными государствами, рассказал о конкуренции на рынке вооружений. Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Российская Федерация на рынке вооружений действует в жестких конкурентных условиях, а порой сталкивается даже с недобросовестным поведением некоторых партнеров», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что в настоящее время в сфере ВТС у России насчитывается более ста стран-партнеров. С 98 из них подписаны соответствующие договоры. Путин заверил, что объем экспортных поставок остается достаточно высоким, а портфель заказов превышает 50 млрд долларов.

«Напомню, что по итогам прошлого, 2015 года российская продукция военного назначения была поставлена в 58 стран», — добавил глава России.

Путин обратился к госпосреднику продажи вооружений с просьбой «принять исчерпывающие меры для обеспечения устойчивого спроса на российскую продукцию».