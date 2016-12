Трамп одним твитом обрушил акции производителя F-35

Акции компании Lockheed Martin, выпускающей истребители F-35, рухнули более чем на 4%, что эквивалентно 3,5 млрд долларов, пишет The Independent.

Это произошло, после того как избранный президент США Дональд Трамп заявил в твиттере, что стоимость программы создания F-35 «вышла из-под контроля».

The F-35 program and cost is out of control. Billions of dollars can and will be saved on military (and other) purchases after January 20th.